Pallacanestro: giovane atleta della Virtus Baronissi al torneo nazionale minibasket

di Attilio Senatore

Si è conclusa brillantemente l’avventura di Camillo Marino, atleta della Virtus Baronissi, al Jamboree Nazionale Minibasket.

L’importante manifestazione ha visto confrontarsi quaranta atleti e atlete del 2011 provenienti da tutta Italia in rappresentanza delle rispettive regioni. Un evento di grande rilevanza ospitato proprio dal comune di Salerno.

Una grande possibilità di crescita

Per la Virtus Baronissi e per tutto il territorio è motivo di grande orgoglio aver avuto, per la prima volta, uno dei suoi atleti come membro dei soli quattro ragazzi che hanno giocato per la regione Campania. Una possibilità unica, un’esperienza di sport e di vita che consentirà a Camillo e a tutti gli altri ragazzi di tornare a casa con un meraviglioso bagaglio fatto di ricordi, amicizie e ancor più passione per il gioco.

La soddisfazione del Sindaco

In un post Facebook anche il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto dal giovane atleta: Davvero felici e orgogliosi per la performance del nostro giovanissimo concittadino, Camillo Marino, cestista della Virtus Baronissi che si e’ ottimamente disimpegnato al “Jamboree Nazionale Minibasket”. L’importante torneo si e ‘svolto e concluso oggi a Salerno con soli 40 atleti provenienti da ogni Regione d’Italia. Camillo, che si e’ confermato un campioncino in erba, e’ uno dei quattro under selezionato in Regione Campania.