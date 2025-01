Furti a Capaccio Paestum nella notte di Capodanno: tre appartamenti svaligiati

di Redazione ZON

Capodanno amaro per i residenti di Capaccio Paestum, dove la sera del 31 dicembre tre appartamenti sono stati svaligiati in un breve arco di tempo. I ladri hanno agito intorno alle 19, colpendo due abitazioni all’interno di un condominio di via Bachelet e un’altra nelle immediate vicinanze.

Come riportato da Salernonotizie.it, il bottino è significativo: una cassaforte contenente gioielli, 700 euro in contanti, un punto luce, un paio di orecchini dorati e un orologio di valore. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati nelle abitazioni forzando le finestre.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri, mentre tra i residenti cresce il timore per la sicurezza durante il periodo festivo.