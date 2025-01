Al via i saldi invernali in Campania: speranze di rilancio per i commercianti salernitani

di Redazione ZON

Domani, sabato 4 gennaio, parte ufficialmente la stagione dei saldi invernali in Campania, che durerà per i prossimi 60 giorni. Nei negozi di Salerno e provincia è già tutto pronto per accogliere i clienti e sfruttare al meglio il periodo delle vendite a prezzi ribassati.

Come riportato dal quotidiano “La Città” e, successivamente, da Salernonotizie.it, i commercianti salernitani ripongono grandi aspettative nei saldi per risollevare una stagione commerciale partita a rilento e ulteriormente penalizzata durante le vacanze natalizie.

Ora si punta sul tradizionale “colpo di coda” dei saldi, con la speranza di ottenere un incremento significativo dei guadagni e chiudere la stagione con un bilancio più positivo.