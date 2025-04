Salerno, allarme furti nei rioni collinari: tre colpi nella notte a Giovi mentre i proprietari erano in casa

di Redazione ZON

È emergenza furti nei rioni collinari di Salerno. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, i residenti di Giovi, via Panoramica e Brignano lanciano l’ennesimo grido d’allarme di fronte all’ondata di furti che sta colpendo la zona.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, gli agenti di polizia sono intervenuti in località Casa Marsiglia a Giovi, a seguito della richiesta d’aiuto di un cittadino che, rientrando, ha trovato una finestra della cucina spalancata e la casa completamente a soqquadro. I ladri, penetrati nell’abitazione approfittando dell’oscurità, hanno rovistato nella zona notte portando via oggetti in oro e argento di valore.

Secondo le prime ricostruzioni, nella stessa notte sarebbero stati messi a segno almeno tre furti nella medesima località, colpendo altrettante famiglie. I malviventi si sarebbero introdotti nelle proprietà residenziali passando attraverso i terreni circostanti, agendo mentre i proprietari si trovavano all’interno delle abitazioni.

La situazione sta generando forte preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono un rafforzamento della sorveglianza nelle aree collinari della città per garantire maggiore sicurezza.