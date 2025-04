Salerno, sosta selvaggia nel weekend: 50 multe in una sera tra Largo Campo, via Roma e via Trieste

di Redazione ZON

Salerno ancora una volta ostaggio della sosta selvaggia. Durante lo scorso fine settimana, in particolare nella serata di sabato, la Polizia municipale è stata costretta a intensificare i controlli per contrastare il parcheggio fuorilegge che ha invaso le principali strade del centro cittadino.

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, auto e scooter sono stati trovati in sosta vietata davanti ai portoni a Largo Campo, mentre a Largo Plebiscito non sono mancati i “parcheggi creativi”. Situazione critica anche in via Trieste e via Roma, dove si sono registrati numerosi casi di doppia fila.

Secondo il bilancio reso noto dal comando della Polizia municipale, solo nella serata di sabato sono stati elevati circa 50 verbali per violazioni al codice della strada. Tra le infrazioni rilevate, anche due sanzioni per guida con il cellulare in mano, notificate in piazza Mazzini, e due verbali per guida contromano.

La situazione della sosta abusiva resta dunque uno dei problemi più urgenti da affrontare in città, soprattutto nei fine settimana, quando il flusso di residenti e visitatori mette ulteriormente sotto pressione la viabilità urbana.