Incidente sull’A2 tra Casalbuono e Lagonegro: famiglia ferita, tre in ospedale

di Redazione ZON

Paura nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una famiglia è rimasta ferita in un incidente stradale tra Casalbuono e Lagonegro.

Secondo quanto riportato da Ondanews, una Fiat Punto, con a bordo padre, madre e figlio, è finita improvvisamente contro il guardrail. L’impatto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre occupanti del veicolo e li hanno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

A supporto delle operazioni anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.