Salerno, casa popolare occupata abusivamente: il Tar respinge il ricorso, confermato lo sgombero

di Redazione ZON

Continua la stretta contro le occupazioni abusive di alloggi popolari a Salerno. Gli ultimi controlli condotti dagli uffici comunali e dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Rosario Battipaglia, hanno portato all’emissione di nuove ordinanze di sgombero. La situazione resta critica, con una domanda di edilizia residenziale pubblica altissima e una graduatoria di assegnazione che conta ancora centinaia di famiglie in attesa.

Tra i casi emersi di recente, quello di un alloggio popolare rimasto occupato abusivamente dopo la morte dell’assegnataria ufficiale. Nell’appartamento sono rimaste a vivere la badante della donna e il figlio, che hanno dichiarato di non avere disponibilità economiche per trovare un’altra sistemazione. Tuttavia, i giudici del Tar hanno respinto il ricorso presentato contro il provvedimento di sgombero, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione.

La task force prosegue dunque senza sosta per garantire la regolarità delle assegnazioni, recuperare gli alloggi occupati senza titolo e dare risposta alle numerose famiglie che da anni attendono una casa popolare a Salerno.

FONTE: La Città di Salerno