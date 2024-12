Furto in farmacia a Mercato San Severino: ladri forzano la saracinesca con un flex

di Redazione ZON

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte in una farmacia a Mercato San Severino. Ad agire sembra essere stata la cosiddetta “banda del flex”, nota per utilizzare questo strumento per tagliare le saracinesche delle attività commerciali e introdursi all’interno. I malviventi sono riusciti a sottrarre denaro contante, lasciando dietro di sé danni significativi.

Le indagini

I proprietari si sono accorti del furto solo al mattino successivo e hanno immediatamente sporto denuncia presso i carabinieri. Gli investigatori stanno analizzando il caso, che sembra inserirsi in una serie di colpi simili avvenuti negli ultimi mesi nella provincia di Salerno. Le autorità sospettano che dietro questi furti ci sia una banda organizzata che opera secondo un modus operandi ormai consolidato.

L’episodio si aggiunge alla lunga lista di attacchi a esercizi commerciali della zona, alimentando preoccupazione tra i commercianti locali. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli per prevenire ulteriori episodi e risalire agli autori dei furti.