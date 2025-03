Come la tecnologia ha cambiato il mondo: il libro di Marco Ilardi racconta la vita prima di Internet

di Redazione ZON

Negli ultimi decenni, la tecnologia ha trasformato ogni aspetto della nostra esistenza. Dalla comunicazione all’intrattenimento, dall’informazione alla vita quotidiana, siamo immersi in un mondo sempre connesso, in cui tutto è a portata di mano con un semplice clic.

Ma cosa accadeva prima dell’avvento di Internet? Come vivevamo senza Wi-Fi, smartphone e social media?

A queste domande risponde Marco Ilardi, imprenditore digitale di successo e titolare di Micropedia, azienda specializzata nello sviluppo di software e soluzioni tecnologiche avanzate. Nel suo libro “Quando il mondo era senza Wi-Fi: Cronache di un’infanzia senza Internet”, Ilardi offre una prospettiva unica su un’epoca ormai lontana, raccontando con lucidità e ironia la quotidianità prima della rivoluzione digitale.

La tecnologia prima di Internet

Oggi diamo per scontato di poter accedere a qualsiasi informazione in tempo reale, di comunicare istantaneamente con chiunque nel mondo e di lavorare da remoto con strumenti sofisticati. Tuttavia, fino a qualche decennio fa, le dinamiche erano completamente diverse.

La ricerca delle informazioni avveniva attraverso enciclopedie cartacee, i viaggi si pianificavano con mappe fisiche, le chiamate si facevano dai telefoni fissi o dalle cabine pubbliche, e le foto richiedevano giorni per essere sviluppate.

Ilardi ripercorre questi scenari mettendo in evidenza il contrasto con l’attuale era digitale. Nel suo libro descrive, ad esempio, come l’assenza di dispositivi connessi obbligasse le persone a memorizzare numeri di telefono, pianificare incontri con precisione e interagire in modo diretto senza l’intermediazione di uno schermo.

Il progresso e la trasformazione del lavoro

Uno degli aspetti più interessanti trattati nel libro riguarda il cambiamento del mondo del lavoro. L’autore, che ha costruito la sua carriera nel settore digitale, analizza come la tecnologia abbia ridotto tempi e distanze, creando nuove opportunità professionali, ma anche eliminando intere categorie di occupazioni tradizionali.

L’introduzione di Internet ha reso obsolete molte figure lavorative, come gli operatori telefonici e i tipografi, sostituendole con nuove professioni legate al digitale, dallo sviluppatore di software al social media manager.

Ilardi porta la sua esperienza di imprenditore nel mondo della tecnologia per evidenziare le profonde trasformazioni avvenute nel giro di pochi decenni.

Attraverso il racconto delle proprie esperienze personali, mostra come l’adozione delle innovazioni tecnologiche abbia migliorato l’efficienza delle aziende, aumentando la produttività e ampliando il mercato su scala globale.

L’intelligenza artificiale e il futuro della tecnologia

Il libro non si limita a raccontare il passato, ma si interroga anche sulle implicazioni future della tecnologia.

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, stiamo assistendo a un nuovo salto evolutivo che sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo e comunichiamo. Ilardi paragona l’arrivo dell’IA all’introduzione di Internet, sottolineando come ogni innovazione porti con sé vantaggi e rischi.

Uno degli spunti più interessanti del libro riguarda il confronto tra la creatività umana e l’automazione tecnologica. Se in passato il progresso ha portato alla scomparsa di alcune abitudini e professioni, l’intelligenza artificiale potrebbe segnare un cambiamento ancora più radicale. L’autore invita il lettore a riflettere su quale sia il confine tra l’uso intelligente della tecnologia e la dipendenza da essa, ponendo l’accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra innovazione e autenticità.

Un libro che non è solo un viaggio nella memoria, ma anche un’analisi lucida su come la tecnologia abbia rivoluzionato il nostro modo di vivere.