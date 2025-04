Furto in abitazione con modalità fraudolente ai danni di anziana donna: due arresti

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che su segnalazione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli, nel pomeriggio del 10 aprile, all’altezza del barriera di Nocera Inferiore, della carreggiata nord della A3 Salerno – Pompei – Napoli, gli Agenti della Polizia Stradale di Angri, hanno sottoposto a controllo un’autovettura Fiat 500X, a bordo della quale viaggiavano due soggetti, presumibilmente responsabili di furto in abitazione con modalità fraudolente, in danno di un’anziana donna, consumato poche ore prima a Potenza, da predetti spacciandosi per Carabinieri si impossessavano di oggetti preziosi.

Nel corso dei conseguenti approfondimenti investigativi, all’interno di una paratia in plastica posta sotto la parte centrale del cruscotto del veicolo, è stato rinvenuto un sacchetto, con all’interno vari monili in oro e argento, tra i quali anche le due fedi nuziali della vittima di 98 anni, con all’interno il suo nome e quello di suo marito.

Dalle indagini svolte è emerso inoltre che i due indagati, in concomitanza del reato, si trovavano effettivamente nei pressi dell’abitazione della donna.

I due arrestati, di anni 21, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati e tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato è impegnata nel prevenire e contrastare il fenomeno odioso dei furti in abitazione e delle truffe agli anziani e invita a diffidare da richieste di consegna di gioielli o denaro e a denunciare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’ordine, così da poter avviare le indagini tempestivamente e, come in questo caso, identificare gli autori.