Incidente sull’A2 a Eboli: ventenne in gravi condizioni

di Redazione ZON

Questa mattina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Eboli in direzione Nord, una Daewoo Matiz ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare. A bordo della vettura un giovane di circa vent’anni, rimasto ferito in modo serio.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo, politraumatizzato, è stato assistito dal personale del Vopi e dell’automedica, poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata ora nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’individuazione delle cause che hanno portato all’incidente.

Fonte: SalernoToday