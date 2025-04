Scafati, rifiuti in fiamme: area sotto sequestro: richiesta evacuazione

di Redazione ZON

È stata posta sotto sequestro l’area di Scafati dove, meno di una settimana fa, si è verificato un incendio che ha coinvolto diversi cumuli di rifiuti. Il provvedimento è finalizzato a fare piena luce sull’accaduto e consentire accertamenti urgenti nei prossimi giorni.

La vicenda ha attirato l’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, che attraverso i social ha denunciato il rischio per le abitazioni situate a ridosso della zona industriale, sollecitando un’eventuale evacuazione e preannunciando una possibile interrogazione parlamentare.

Dopo un primo intervento dei vigili del fuoco e una messa in sicurezza iniziale, si è registrato un nuovo focolaio che il sistema antincendio non è riuscito a contenere. Le indagini in corso tendono ad accreditare l’ipotesi di un incendio accidentale, ma la dinamica resta ancora da chiarire.

Fonte: SalernoToday