L’ex giocatore di Lazio e Tottenham, Paul Gascoige, compie oggi 53 anni. Genio sul campo da gioco, quanto bad boy fuori da esso

Ci sono stati calciatori, che pur essendo dotati di un grandissimo talento, hanno fatto parlare di loro più per le “gesta” fuori dal campo. E’, per esempio, il caso di George Best, leggenda del Manchester con il vizio per donne e alcol, o più recentemente di Paul Gascoigne, soprannominato “Gazza”, che oggi compie 53 anni.

Genio e sregolatezza, oggi l’inglese viene ricordato più per gli eccessi nella vita che per i successi in campo. Un esempio recente, è la notizia di pochi giorni fa, quando è stato lasciato dalla fidanzata dopo essere stato beccato a bere birra in un bar durante il lockdown.

Eppure, nonostante i suoi eccessi, Gascoigne ancora oggi è rimasto nel cuore di tifosi che lo hanno visto giocare e hanno fatto il tifo per lui. Cresciuto calcisticamente in Inghilterra, si è dimostrato un grandissimo talento prima nel Tottenham e poi nella Lazio.

Con Il Tottenham conquista una Fa Cup nel 1991, ed entra a far parte della Nazionale durante la spedizione ad Italia 90. Durante la semifinale con la Germania, Gascoigne viene ammonito, un cartellino che gli avrebbe impedito di giocare la finale.

Nel 1992, dopo un anno di stop a causa di un brutto infortunio al ginocchio, si trasferisce alla Lazio. Realizza il suo primo gol in biancoceleste nel finale di un derby contro la Roma, che evita una sconfitta certa. In mezzo tanti episodi che fanno disutere, come quando si presentò in mutande nel corso di un’intervista, o quando si presentò addirittura nudo di fronte ai compagni di squadra che stavano pranzando.

Nel 2004, arriva il ritiro definitivo, e li cominciano i suoi veri problemi, legati soprattutto all’alcolismo. Finisce più volte in ospedale, finché viene internato in una clinica per curare la disintossicazione da Red Bull. Ma in una vita segnata da ombre, ci sono anche luci, come ad esempio nel 2012. In occasione della gara in Europa League tra Lazio e Tottenham, Gascoigne è presente all’Olimpico per salutare i suoi vecchi tifosi, sia inglesi che italiani.

