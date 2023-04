Gatto Zebby avvisa padrona sorda quando bussano

di Gaudieri Brunella

Accade a Chesterfield, nella contea inglese del Derbyshire, dove un gatto di nome Zebby avvisa la sua padrona sorda ogni volta che qualcuno bussa alla porta o quando squilla il telefono di casa. Ora si pensa di premiare il fedele gatto al National Cats Awards in gara con altri 12 finalisti felini. La manifestazione avrà poi il compito di raccogliere quanto guadagnato per devolverlo all’associazione di beneficenza Cats Protection.

Ma il gatto della signora Genevive Moss non aiuta la sua padrona in mansioni da lei difficili da affrontare da sola, come quella di segnalargli la presenza di qualcuno alla porta camminandogli davanti o accarezzandole il viso fin quando la stessa non indossa l’apparecchio acustico o per accenderlo e rispondere ad una telefonata. Zebby si preoccupa anche di portarle il giornale o recuperare le sue pantofole quando lei le lascia in un posto insolito.

Come raccontato dalla donna inglese alla BBC, il gatto sembrerebbe avere delle doti del tutto eccezionali, sebbene non abbia mai ricevuto una formazione che plausibilmente si possa dare ad un gatto. Probabilmente il tempo trascorso con la sua “umana” le avrebbe permesso di sviluppare un sesto senso abbastanza affinato da consentirgli di assistere la sua padrona in mansioni più complesse a causa della disabilità ed anche per questo motivo il prossimo 17 luglio a Londra durante l’evento felino si tenterà di conferire a Zebby un riconoscimento.