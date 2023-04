Oroscopo Paolo Fox Giovedì 27 Aprile 2023: Ariete determinato

Ariete In amore dovete provare a superare i vostri limiti e buttarvi un po’ di più nel terreno sconosciuto. Sul lavoro metteteci tutto l’impegno possibile in modo da raggiungere i vostri obiettivi. Solo con i sacrifici si ottengono grandi cose.

Toro In amore è un periodo abbastanza difficile ma bisogna tenere duro perché tempi migliori arriveranno. Sul lavoro non è un momento roseo ma a breve tutto si sistemerà.

Gemelli Che bello questo cielo che regala emozioni e porta nella vostra vita una felicità che non vi aspettavate. Sul lavoro c’è qualche problemino ma nulla di troppo grave. Piccoli intoppi sono sempre all’ordine del giorno.

Cancro Sono giornate un po’ difficili per l’amore ma avete tutte le carte in regola per superarle alla grande. Sul lavoro meglio non fidarsi troppo degli altri ma solo per proprio istinto.

Leone L’amore regala più solidità e senso del futuro. Sul lavoro, invece, non buttate all’aria tutte le cose fatte in questi anni solo per un colpo di testa.

Vergine In amore tutto sta andando per il meglio quindi godetevi questo momento. Sul lavoro c’è qualche difficoltà ma bisogna tenere duro. Non è un periodo bellissimo ma vedrete che tutto prima o poi si aggiusta, abbiate solo un po’ di pazienza.

Bilancia L’amore sta per sbocciare e regalarvi tante nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro il periodo è molto interessante e le soddisfazioni non mancheranno ad arrivare.

Scorpione Avete tanta voglia di amare ed essere amati. Questo è il momento giusto per aprire il vostro cuore. Sul lavoro c’è qualche pensiero di troppo ma nulla di grave o irrisolvibile.

Sagittario In amore c’è qualcosa che non sta funzionando e dovete cercare di capire cos’è. Sul lavoro concentratevi e portate avanti i vostri progetti. Otterrete grandi cose, ma dovete avere un po’ di pazienza e fiducia in chi vi circonda.

Capricorno In amore non siete del tutto soddisfatti di quello che avete quindi cercate di capire in che direzione andare. Sul lavoro dovete credere fino in fondo in ciò che fate altrimenti non ha senso andare avanti.

Acquario In amore dovreste smetterla di essere così cervellotici. Lasciatevi andare di più. Sul lavoro sarete premiati per il vostro spirito coraggioso.