Napoli, fiaccolata per dire ‘No’ al bullismo e alla violenza

di Pasquale Capasso

Negli scorsi giorni c’è stata una fiaccolata contro il bullismo e la violenza sui minori a Napoli nei Giardini di via Ruoppolo al Vomero. Tante sono i genitori ad avere sfilato per le strade del quartiere per condannare una volta per tutte questo fenomeno sempre più dilagante.

In piazza i comitati Genitori Napoletani per la Sicurezza, Comitato per la Sicurezza dei Minori e degli Adolescenti, Mamme Antibulli, Attivamente vivere senza barriere.

Napoli, fiaccolata per dire ‘No’ al bullismo

Intervistati da alcuni giornalisti Rai i genitori hanno espresso la propria preoccupazione nei confronti di questo fenomeno sempre più dilagante. I genitori facenti parti di suddetti comitati chiedono un tavolo di confronto con tutte le Istituzioni che si occupano della Sicurezza. I genitori, a tal proposito, chiedono un cambiamento anche a livello legislativo, perché, sostengono i genitori, è inutile identificare i responsabili e poi non procedere.

Fonte: RaiNews/Il Mattino

