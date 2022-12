Genoa, esonerato Blessin: ecco Gilardino

Esonerato Alexander Blessin, è Alberto Gilardino il nuovo allenatore del Genoa. I Grifoni hanno rilevato dalla panchina l’attuale tecnico tedesco a causa di risultati decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Al suo posto pronto l’ex calciatore Alberto Gilardino, già tecnico della primavera rossoblu, in attesa di scoprire quale sarà poi il tecnico definitivo per la prossima stagione di Serie B.

Alexander Blessin, già in bilico nelle scorse ore, è stato dunque rilevato dall’incarico di allenatore del Genoa. Ora non ci resta da scoprira cosa succederà alla rosa. Gilardino è già pronto a mettersi in gioco e a rivalutare calciatori che fin qui hanno un po’ deluso le aspettative.