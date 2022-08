Calcio serie B, Sic Europe: “Orgogliosi di sostenere il Frosinone”

Attraverso un comunicato, Marco De Sanctis, responsabile relazioni esterne di Sic Europe, azienda leader nel settore trasporti e logistica, ha annunciato che sarà partner del Frosinone Calcio.

“A Sic Europe piacciono le sfide, piacciono le belle storie, piace il successo. Per tutti questi motivi, la nostra azienda ha scelto di legarsi al Frosinone Calcio per la stagione sportiva 2022-23 al via tra poche settimane”.

“Tutti noi – prosegue De Sanctis – abbiamo ancora negli occhi le imprese sportive della società guidata dal Presidente Stirpe. In grado di conquistare due promozioni in serie A e di farsi valere nel massimo campionato. Da Frosinone sono passati giocatori importanti, alcuni di essi convocati in Nazionale. Il Frosinone è una bella pagina di sport, con una dirigenza che negli anni ha saputo coniugare risultati agonistici e sostenibilità economica. Valori in cui come Sic Europe ci riconosciamo e che hanno reso naturale la nascita di questo sodalizio che porterà soddisfazioni reciproche”.

Sic Europe, nuovo partner del Frosinone, è un’azienda fortemente radicata sul territorio nazionale e all’estero (oltre alla sede centrale di Roma, ha sedi a Milano, Napoli, L’Aquila, San Benedetto del Tronto, Catania e Klagenfurt in Austria). Il suo obiettivo è fornire strumenti concreti ed efficaci di sviluppo e miglioramento delle risorse professionali, personali e strumentali; con l’intento di favorire l’incremento complessivo delle performance aziendali.

Sic Europe si configura come una società di servizi generali e complessi, in grado di coprire le esigenze di un’ampia varietà di settori e mercati. Tra i servizi offerti: logistica, trasporto, facchinaggio, global service, facilita management, posta e fattorinaggio.