Calciomercato Salernitana, ai dettagli l’arrivo di Djuricic

Ancora poche ore e la Salernitana potrebbe avere finalmente il suo nuovo trequartista. Dopo l’addio di Simone Verdi, tornato a Torino a fine prestito, i campani non avevano più in rosa un giocatore delle sue caratteristiche. Un uomo capace di giocare tra le linee, che potesse cambiare il ritmo delle partite e che si prendesse la responsabilità dei calci piazzati. Ribery all’occorrenza avrebbe potuto giocare in quella posizione, ma per questioni anagrafiche e propensione troppo offensiva, si è deciso di puntare su un nome nuovo.

Per questo la scelta di provare a tesserare Filip Djuricic, ex giocatore del Sassuolo, pare essere la più corretta possibile. Il serbo, ormai 30enne, si è svincolato a parametro zero, dopo quattro anni in Emilia. A causa di molti problemi fisici e delle scelte del nuovo allenatore Dionisi, Djuricic ha collezionato solo 12 presenze la scorsa stagione. La Salernitana potrebbe essere quindi l’occasione giusta per rilanciarsi, dopo un’annata non troppo felice in Serie A.

L’offerta granata e il calciomercato

La Salernitana è pronta a chiudere l’acquisto del nuovo trequartista già nelle prossime ore. Si parla di un’offerta partita da Iervolino di 1,6 mln per quattro anni, un lungo contratto che vincolerebbe il serbo in Campania. Fortunatamente, il giocatore non occuperebbe nemmeno lo slot da extracomunitario, siccome già militava in Serie A (al Sassuolo appunto).

Il calciomercato della Salernitana però non sembra terminare qui. Nell’imminente è atteso anche il ritorno di Bonazzoli a Salerno, dopo la grande annata culminata con la salvezza campana. I suoi gol daranno sicuramente una mano a confermare la categoria, come già fatto nella stagione precedente.