Calciomercato Milan, assalto a Chukwuemeka dell’Aston Villa

A Milano, sponda rossonera, il calciomercato deve decisamente ancora decollare. Dopo aver perso Kessie a parametro zero, il Diavolo ha necessità di trovare un degno sostituto a centrocampo. E se i vari approcci per il portoghese Renato Sanches non sembrano portare risultati, Maldini sta pensando di cambiare obiettivo. La politica del Milan in questi ultimi anni è di scovare i migliori talenti in giro per l’Europa, e di valorizzarli a Milanello. Tattica che ha portato lo scorso anno addirittura uno scudetto, e che potrebbe ripetersi anche nel caso di Carney Chukwuemeka.

Il ragazzo è un centrocampista 18enne dell’Aston VIlla, con il quale ha esordito in Premier League nella stagione 2020/21. Nell’ultimo campionato ha iniziato a collezionare un minutaggio importante, tanto da attirare su di se le attenzioni di mezza Europa. Il Milan, che nel calciomercato appunto è attenta ai giovani, ha subito provato a tastare il terreno per il promettente centrocampista.

La cifra richiesta dai Villans

Anche se l’inglese ha un contratto in scadenza in scadenza nel 2023, l’Aston Villa spera di poter monetizzare al massimo sulla sua vendita. I Villans infatti intendo ascoltare solo offerte dai 20 mln in poi per privarsi del suo nuovo gioiello. Oltre al Milan, Chukwemeka ha attirato le attenzioni anche di PSG e Barcellona.

Maldini e Massara ritengono la valutazione del giocatore probabilmente troppo alta, ma sperano di poterla abbassare così da raggiungere almeno 15 mln. Al Milan serve davvero un nuovo mediano di qualità e prospettiva, i soli Tonali e Bennacer non basteranno per una Serie A tanto competitiva come sarà la prossima. Per mantenere alto il livello e difendere lo scudetto, i campioni d’Italia hanno intenzione di affidare ad un promettente 18enne il proprio centrocampo.