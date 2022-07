Calciomercato Milan, ore di attesa per De Keteleare: la trattiva salta?

Doveva essere questa la settimana decisiva per definire il trasferimento di Charles De Keteleare dal Club Brugge al Milan. Giorni che però, nonostante il blitz del duo Maldini-Massara in quel di Bruges dello scorso mercoledì, non hanno portato a decisivi passi in avanti in questo vero e proprio tormentone di calciomercato.

Come riportato da numerose agenzie vicine al club rossonero, l’offerta attuale sul tavolo della dirigenza belga sarebbe di 32 milioni bonus compresi. Non lontanissima rispetto ai 35 che l’attuale club del talentuoso centrocampista richiederebbe per definire l’affare.

A questo punto pare che lo stesso Maldini abbia individuato questo weekend, e l’inizio della prossima settimana, come i giorni da ultimatum per la chiusura del cerchio. In caso di nuovo rifiuto, il Milan lascerebbe il tavolo della trattativa per spostarsi su altri obiettivi, per buona pace di un ragazzo letteralmente stregato dalla corte del club 7 volte campione d’Europa.

Ma può davvero una trattiva saltare per una distanza effettivamente “minima”? E’ questo l’interrogativo che serpeggia in queste ore tra i tanti tifosi rossoneri spazientiti da un mercato, fino a questo momento, avaro di sussulti. A questo punto è lecito domandarsi se i milioni che dividono le due parti non siano effettivamente di più, e allo stesso tempo chiedersi per quale ragione la società non faccia uno sforzo economico maggiore per il grande obiettivo dell’estate rossonera.

Interrogativi ai quali con ogni probabilità non si avrà mai risposta, con lo stesso De Keteleare ansioso di conoscere il proprio destino. Certamente non chiudere questa estenuante trattativa, i cui contorni sono stati elargiti dagli addetti di calciomercato nel corso dell’ultimo mese, rappresenterebbe un danno d’immagine non indifferente per il calciomercato del Milan e la sua proprietà.