Calciomercato Milan, gli occhi di Maldini sul jolly Hakim Ziyech

È un nome già fatto nelle ultime sessioni di calciomercato rossonero, vero. Ma la possibilità di vederlo a Milano non è mai stata così concreta. Ottenuto finalmente il meritato rinnovo, Paolo Maldini può concentrarsi in tutto e per tutto sul calciomercato del Milan. E il primo nome che del dirigente per rinforzare la rosa campione d’Italia è quello dell’ala marocchina Hakim Ziyech.

Il giocatore del Chelsea non sta riuscendo ad esprimersi al meglio a Londra, specie dopo l’arrivo di Tuchel avvenuto nella precedente stagione. Dopo il cambio di proprietà, la dirigenza blues sta cercando di rivoluzionare in parte l’ex squadra campione d’Europa 2020/21. Il prestito di Lukaku all’Inter ed il voler inserire Timo Werner in varie trattative (guarda l’offerta per De Ligt alla Juve) evidenziano come il Chelsea voglia rinnovarsi in attacco. Ciò permetterebbe al Milan di poter davvero sognare il colpo non riuscito nelle precedenti stagioni.

Maldini e Massara dal canto loro hanno intensificato i contatti con i blues nelle ultime ore. Si cerca la quadra per formulare un’offerta concreta da inviare a Londra nei prossimi giorni. Nel frattempo Hakim Ziyech ha fatto sapere di essere molto interessato all’ipotesi rossonera. Si attendono solo gli sviluppi di questa importante trattativa di calciomercato del Milan.