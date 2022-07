Oroscopo di Paolo Fox Domenica 3 Luglio 2022: Gemelli prudente

Ariete Domani continuate a vivere un periodo frenetico, faticoso ma stimolante. Promettenti i progetti condivisi con un altro Ariete o con un Leone. Non vi arrabbiate se non riuscirete a dare forma a tutti i vostri progetti: ne avete troppi per la testa. Recupero in amore e famiglia.

Toro Domani l’amore sarà premiato. Queste stelle saranno di grande aiuto anche nel lavoro ma dovrete difendervi dalle accuse di chi tenterà di ostacolare la vostra crescita. Sembrerà quasi che ogni vostra parola verrà messa in discussione. I liberi professionisti dovranno fare bene i conti.

Gemelli Come anticipato da Paolo Fox domani sarà importante avere prudenza in amore. Cercate di non avere troppe aspettative di fronte ad un primo incontro ma rimanete coi piedi ben piantati a terra. D’altronde queste stelle preannunciano incontri, nuove storie, emozioni intense.

Cancro Domani ritrovate un po’ di allegria. Per fortuna il mese di Luglio vi permetterà di ritrovare la serenità che vi è mancata a Giugno. Certo, non tutte le tensioni e i fastidi fisici sono stati risolti. Qualcuno dovrà superare anche dei problemi di lavoro. Evitate di intentare una causa legale nei confronti di una persona!

Leone Domani potreste trovare una soluzione importante, se di recente qualcuno ha provato a crearvi dei problemi. Si preannuncia un’altra giornata piena di passione e così sarà l’andamento di tutto Luglio. Anche i single più incalliti potrebbero ricredersi molto presto.

Vergine Domani sarà un altro giorno di crescita importante. Le prossime ore vi aiuteranno a riportare un po’ di serenità in amore, se negli ultimi tempi è mancata. Più si avvicinerà la metà di Luglio e più sentirete un desiderio crescente di rimettervi in gioco. Mettete da parte l’orgoglio: non potete sempre cavartela da soli!

Bilancia Domani sarà un’altra giornata di recupero. Se Giugno vi ha provocato molte tensioni, il mese di Luglio vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Chi avrà a che fare con un Cancro o un Ariete dovrà usare cautela. Dovreste provare a seguire la corrente e non fare resistenza al vostro destino.

Scorpione Domani recupererete un po’ di serenità in più. Potrete buttarvi alle spalle le tensioni nate negli ultimi giorni. Se di recente avete discusso animatamente con il partner, dovreste provare a chiarirvi. Non frenate una passione mossi solo dal troppo orgoglio, perché alla fine potreste starci male.

Sagittario Domani sarà una giornata da prendere con le pinze, soprattutto in amore. In questo momento il vero problema potrebbe essere rappresentato proprio dai sentimenti. Forse dipenderà dal fatto che state vivendo un rapporto a distanza o che vi siete pentiti di una scelta fatta. Occorrerà molta prudenza.

Capricorno Domani le tensioni provate tra mercoledì e giovedì saranno solo un ricordo lontano. La Luna in aspetto favorevole vi aiuterà a recuperare, almeno in parte. Certo è che nel lavoro siete rimasti con l’amaro in bocca. Non vi siete sentiti riconosciuti come avreste voluto voi. Vedrete che quanto meno ve lo aspettate arriveranno belle soddisfazioni.

Acquario Domani potrete cominciare a recuperare, dopo alcune giornate sottotono. Il fatto è che qualche volta siete troppo buoni e generosi con gli altri. Sul lavoro potrebbe diventare un problema e potreste imbattervi in chi se ne approfitterà. Fate molta attenzione!