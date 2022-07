Calciomercato Roma, Wijnaldum al fotofinish: cosa manca

Scatenato, è dir poco, il calciomercato della Roma: dopo la definizione del colpo da 90 Paulo Dybala, i giallorossi sono in procinto di portare a termine anche la trattativa lampo con il PSG per Georginio Wijnaldum.

Il forte centrocampista olandese, trasferitosi solo lo scorso anno a Parigi dopo la scadenza del proprio contratto con il Liverpool, è pronto ad accettare una nuova sfida agli ordini di José Mourinho.

In questo momento le dirigenze dei due club sono a lavoro per definire l’affare, con entrambe le parti fiduciose di poter raggiungere una conclusione positiva della trattativa. Dal canto suo, il club parigino vorrebbe separarsi da Wijnaldum a titolo definitivo, o in alternativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Fallimentare, infatti, è stata la stagione francese dell’ex Liverpool e Newcastle, mai davvero a suo agio nella macchina di superstelle guidata da Mauricio Pochettino.

Idee diverse per Tiago Pinto: il dirigente della Roma apprezza le qualità del giocatore ma non è disposto a corrispondere l’intero stipendio faraonico attualmente in vigore a Parigi. Per questo il portoghese spingerebbe per un prestito con diritto, e percentuale dello stipendio corrisposta proprio dal PSG.

Una quadra non ancora a portata di mano, ma di certo obiettivo di tutte le parti in causa. Un’ulteriore sforzo di tutti, infatti, regalerebbe a José Mourinho una nuova, interessantissima arma per la Roma versione 2022/2023.