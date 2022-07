ATP Amburgo, Musetti vola in finale: Cerundolo piegato in 2 set

Lorenzo Musetti “raggiunge” Matteo Berrettini in finale. Se il tennista romano si giocherà il titolo a Gstaad contro Casper Ruud, il classe 2002 di Carrara raggiungere per la prima volta l’atto decisivo di un torneo 500 ad Amburgo. Sconfitto in semifinale l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da otto vittorie consecutive. Per l’azzurro adesso ci sarà uno tra Carlos Alcaraz o Alex Molcan, impegnati nella seconda semi.

Muso fa e disfa. Poi il tiebreak è decisivo

Dopo l’ottimo successo con Davidovich-Fokina (6-4 6-3), per Lorenzo Musetti c’era bisogno di conferme nel match contro un osso duro quale Cerundolo, reduce dal trionfo a Bastad una settimana fa.

Ed il primo set certifica l’ottimo momento dell’azzurro, bravo a lottare su ogni punto e sfruttare un avvio sottotono dell’avversario. Si arriva così subito al 5-0 con doppio break di vantaggio. Però qui c’è un momento di leggerezza da parte di Muso che si fa recuperare fino al 5-3, annullando anche una palla break nel nono game, riuscendo poi a chiudere il parziale con qualche affanno.

Il numero 30 del Ranking prova a reagire nel secondo parziale ma parte male con un break di svantaggio e sotto 0-2. Musetti prova così a gestire il nuovo vantaggio ma si fa riagguantare nel sesto game, salvo poi riportarsi avanti nel gioco seguente, allungando sul 5-3. Qui però poi accade l’inverosimile: dopo aver cancellato una palla break, l’azzurro arriva a match point ma si incaponisce in un fallimentare servizio da sotto che gli costa il punto. Cerundolo ne approfitta e recupera il break successivamente, costringendo così l’avversario al tiebreak.

Qui l’argentino prova a ribaltare l’inerzia del set, trovando subito un minibreak ma lo sciupa immediatamente con un doppio fallo: Musetti ringrazia ed arriva al cambio campo in perfetta parità, effettuando poi il sorpasso sul 4-3. Ma qui Cerundolo rimane “seduto” in panchina perché perde i due punti successivi al servizio, mandando così Musetti ai match point. L’azzurro questa volta non si fa pregare e chiude 7-3, raggiugendo così la sua prima finale in carriera nell’ATP 500.

Il ranking sale: arriverà il best

L’ottimo torneo sul rosso di Amburgo permetterà a Lorenzo Musetti di fare un balzo in avanti nel Ranking ATP: l’accesso in finale gli permette di salire alla posizione numero 40, guadagnando così ben 22 posti rispetto all’inizio della settimana.

Il traguardo inoltre consentirà a Muso di diventare il terzo italiano con il Ranking più alto, dietro soltanto a Jannik Sinner (#10) e Matteo Berrettini (da lunedì #14). Il dato è ulteriormente migliorabile qualora il classe 2002 riuscisse a portare il titolo a casa: il massimo raggiungibile sarà il 34° posto con 1280 punti.

Ma non è tutto perché inizia a diventare interessante anche la situazione nella Race per le Finals: il successo con Cerundolo lo proietta a 921 punti con il 28° posto ma un trionfo finale gli permetterebbe di avvicinare la Top 20 e provare a sperare.