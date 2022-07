Tennis, Matteo Berrettini in finale a Gstaad: Thiem ko

Terza finale consecutiva per Matteo Berrettini: dopo il forfait a Wimbledon a causa del Covid, il tennista azzurro torna alla grande conquistando l’ultimo atto dello Swiss Open Gstaad. Niente da fare per Dominic Thiem, costretto ad arrendersi per 6-1 6-4 in appena un’ora di match.

Matteo dominante

Dopo Stoccarda e Queen’s per Matteo Berrettini ci sarà la finale anche al torneo 250 di Gstaad. La partita contro Thiem (in grande recupero dopo mesi difficili) è stata dominata dall’inizio fino alla fine, senza dare possibilità all’austriaco di contrastarlo.

Infatti la prestazione di Berrettini è stata perfetta nel 1° set dove domina e chiude il parziale per 6-1 dopo aver vinto i primi 5 game consecutivamente. Una timida reazione di Thiem arriva nel 2° set ma è decisivo il doppio break con il parziale da 1-2 a 5-2 che indirizzano le sorti del match. L’ex-numero 3 al mondo si scuote nel finale, strappando il servizio a Matteo ed accorciando le distanze. Ma non basta perché Berrettini non si distrae più e chiude il match con il 6-4 finale.

Ora uno tra Ruud o Ramos

Adesso Matteo Berrettini si metterà comodo sul divano per scoprire chi sarà il suo avversario nella finale di domenica a Gstaad. Alle 13:30 scenderanno in campo Casper Ruud e Albert Ramos-Vinolas (entrambi già vincitori in Svizzera) in un match molto interessante tra due che sulla terra sanno sprigionare il meglio del proprio talento.

Il norvegese è reduce dalla finale del Roland Garros poi persa in 3 set contro Rafael Nadal mentre lo spagnolo fa del rosso la propria specialità della casa. Qualunque sarà l’avversario, Berrettini punterà al bis dopo la vittoria nel 2019. Intanto per lui arriva l’undicesima vittoria consecutiva dopo Stoccarda e Queen’s.