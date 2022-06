Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon

Notizia shock proveniente da Wimbledon: Matteo Berrettini è risultato positivo al Covid e pertanto dovrà saltare il grande appuntamento con lo Slam con l’esordio che era in programma quest’oggi contro il cileno Cristian Garin.

L’annuncio è arrivato dallo stesso tennista romano nella mattinata odierna, mandando nello sconforto i propri fan che già pregustavano il suo primo match dopo la finale dello scorso anno.

Il post di Berrettini

Queste le parole amare di Matteo su Instagram: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19“.

“Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni” – spiega Berrettini – “Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo“.

“Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno“, conclude il n°1 d’Italia.

Adesso il posto di Berrettini sarà preso da un lucky-loser che verrà sarà lo svedese Elias Ymer e disputerà il match contro Garin. Un’altra mazzata tremenda sulla stagione di Matteo. Che peccato!