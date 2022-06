Anticipazioni Un Posto al Sole: addio tra Marina e Roberto?

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di questa sera 28 giugno di Un Posto al Sole: ecco cosa accadrà nell’episodio in onda alle 20:45 su Rai 3. Susanna ora ha paura: non sa quale reazione potrebbe avere Niko quando scoprirà che per il suo tirocinio dovrà lavorare a stretto contatto con un collega di Nicotera e probabilmente si troverà di nuovo a fianco di Eugenio stesso. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza non saprà come affrontare l’argomento con il suo compagno. Ci saranno ancora dei disaccordi tra i due oppure tutto filerà liscio per questa volta?

Intanto Niko ha deciso di consegnare a Clara la lettera di suo padre, procurandole una crisi. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che ad aiutare la ragazza a scoprire il contenuto della lettera sarà Alberto. Il Palladini, scoperto che la sua ex compagna non intende sostenere l’esame di maturità, ha deciso di darle il suo supporto, per evitare che la giovane butti via quest’opportunità. Che questi passi verso di lei possano aiutare la loro relazione?

Marina intanto cercherà di chiudere definitivamente i ponti con Roberto, nonostante il Ferri si sia mostrato intenzionato a fare sul serio con lei. La donna sembra pronta a buttarsi tutto alle spalle, per sempre. Intanto Lara non dà alcuna notizia in merito alla sua salute e a quella del bambino. La gravidanza starà andando bene? Virginia invece, dopo aver assistito impotente al riavvicinamento tra Riccardo e Rossella, rivelerà alla Graziani di aver preso una decisione molto importante. Di cosa si tratterà?