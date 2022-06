Tabellone Wimbledon, il sorteggio: Berrettini con Garin e Sinner-Wawrinka all’esordio

Wimbledon: anno 2022, capitolo 135. L’evento sportivo più antico nello sport del tennis è pronto a ripartire per una nuova pagina della sua gloriosa storia. Dal 27 giugno al 10 luglio, tutti in divisa bianca per darsi battaglia sull’erba inglese e cercare di alzare il terzo Slam stagionale.

Nel maschile è caccia a Novak Djokovic, reduce da tre successi consecutivi tra 2018 e 2021 (l’edizione 202 non si è svolta causa pandemia) mentre nel femminile si cerca l’erede di Ashleigh Barty, ritiratasi dopo il successo degli Australian Open. Dalle ore 11 ci sarà il sorteggio per quel che sarà il tabellone maschile e femminile di Wimbledon.

Sarà un’edizione anomala: l’organizzazione ha deciso di estromettere i tennisti russi e bielorussi in virtù della guerra tra Russia e Ucraina ed in più non verranno assegnati punti per il Ranking. Una decisione che va a scapito – in particolare – di Djokovic e Berrettini che perderanno, rispettivamente, 2000 e 1000 punti. In più per Matteo ci sarà l’uscita dalla Top 20 dopo la finale, qualunque esso sia il risultato nello Slam.

Nole e Rafa favoriti, Matteo subito dietro

Aperti ufficialmente i pronostici su chi alzerà il trofeo di Wimbledon il prossimo 10 luglio. Il favorito principale è senza dubbio Novak Djokovic, visto il trionfo su Berrettini nella passata edizione ma gli sguardi sono rivolti anche a Rafa Nadal, a caccia del terzo Slam stagionale dopo Roland Garros ed Australian Open, in piena corsa per fare en-plein.

Subito dietro i due mostri sacri del tennis mondiale, c’è proprio Matteo Berrettini. I successi di Stoccarda e Queen’s e la finale del 2021 mettono l’azzurro in corsa per provare a centrare un traguardo storico visto che nessun italiano è mai riuscito a vincere uno Slam. Nell’edizione dove mancheranno russi e bielorussi più l’infortunato Zverev, dietro Berrettini c’è Hubert Hurkacz, reduce dalla semifinale (persa proprio con Matteo) ed in grande spolvero dopo la vittoria di Halle su Daniil Medvedev, numero 1 al mondo e grande escluso dalla rassegna.

Per il resto è tutto da vedere: Alcaraz (mai visto sui campi in erba) e Ruud sono due incognite così come Tsitsipas mentre Auger Aliassime può essere l’outsider al pari di Norrie. Le insidie sono rappresentate dai vari Murray e Kyrgios, tennisti non teste di serie e pescabili dai migliori 32 del seeding (QUI il quadro completo tra uomini e donne).

Nel campo femminile la candidata numero 1 è Iga Swiatek e nessuno sembra poter competere con lei. Ma questa edizione di Wimbledon sarà impreziosita dalla presenza di Serena Williams, entrata con una wild-card e probabilmente alla sua ultima apparizione in uno Slam.

Italiani presenti a Wimbledon

Saranno in 11 a rappresentare l’Italia nel torneo di Wimbledon: 6 nel singolare maschile e 5 in quello femminile. Inevitabile che sarà Matteo Berrettini l’osservato speciale dopo la finale della scorsa edizione ma anche gli altri non saranno da meno.

Il tennista romano però sembra l’unico al top della forma: infatti Sinner, Fognini e Musetti saranno al rientro da diversi infortuni e le loro condizioni sono tutte da valutare. Discorso diverso per Lorenzo Sonego che quest’anno sta vivendo una stagione molto complicata dal punto di vista dei risultati ed uscirà fuori dalla Top 50 già nella settimana in cui inizierà lo Slam. Infine, tutto da seguire il percorso di Andrea Vavassori (n° 255 del Ranking), alla sua prima volta in un main-draw a Wimbledon, reduce dal 3 su 3 alle qualificazioni.

Per quel riguarda il main-draw femminile le speranze sono riposte in Camila Giorgi, al momento in semifinale nel WTA 500 di Eastbourne. La numero 1 d’Italia sarà accompagnata da Martina Trevisan (reduce dalla fantastica semifinale al Roland Garros), Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed infine da Elisabetta Cocciaretto. Per quest’ultima, l’ingresso nel tabellone principale arriva grazie al “Protect Ranking”.

In sintesi questo il quadro degli azzurri:

MASCHILE: Berrettini (testa di serie #8), Sinner (#10), Sonego (#28), Fognini, Musetti, Vavassori (Q);

FEMMINILE: Giorgi (#21), Trevisan (#22), Paolini, Bronzetti, Cocciaretto (PR).

La diretta del sorteggio

Zon.it vi fornirà in diretta gli aggiornamenti del sorteggio del tabellone principale maschile e femminile di Wimbledon 2022.

11:50 – Di seguito, il quadro completo del tabellone maschile:

11:47 – Fognini e Sinner dal lato di Djokovic ed entrambi possono trovare Alcaraz in caso di passaggio ai turni successivi. Il resto della truppa azzurra nella parte bassa con Berrettini che potrebbe trovare Tsitsipas ai quarti ma il greco rischia l’insidia Kyrgios. Invece per Sonego e Musetti possibile incrocio con Nadal nel corso del loro cammino.

11:41 – Con Nadal-Cerundolo al 1° turno si chiude il sorteggio del tabellone principale maschile a Wimbledon. Urna poco benevola per gli italiani, questo il riepilogo:

SINNER (10) – Wawrinka

FOGNINI – Griekspoor

VAVASSORI (Q) – Tiafoe

BERRETTINI (8) – Garin

MUSETTI – Fritz

SONEGO – Kudla

11:40 – Infine per Sonego ci sarà quel Denis Kudla che lo ha battuto al Queen’s ed ha messo in difficoltà Berrettini. Per il piemontese possibile 3° turno con Nadal.

11:39 – Per Lorenzo Musetti ci sarà la sfida con l’americano Taylor Fritz.

11:35 – Ecco Matteo Berrettini: per lui c’è Garin all’esordio di Wimbledon.

11:32 – Andrea Vavassori esordirà in uno Slam contro Frances Tiafoe.

11:31 – Insidia anche per Fabio Fognini che se la vedrà con Griekspoor.

11:29 – Sorteggio molto duro per Jannik Sinner: sfiderà Stan Wawrinka al 1° turno.

11:27 – L’esordio di Novak Djokovic sarà contro Kwon.

11:23 – Inizia il sorteggio maschile ed ecco la proiezione per i quarti di finale:

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz

Casper Ruud vs Hubert Hurkacz

Matteo Berrettini vs Stefanos Tsitsipas

Felix Auger-Aliassime vs Rafael Nadal

11:19 – In attesa della conclusione del sorteggio femminile, questo il riepilogo dei match delle italiane:

GIORGI (21) – Frech

PAOLINI – Kvitova

BRONZETTI – Li

TREVISAN (22) – COCCIARETTO (PR)

11:17 – Derby italiano al primo turno tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

11:14 – Per Lucia Bronzetti ci sarà l’americana Ann Li. Sorteggiata anche l’avversaria di Serena Williams: sarà Harmony Tan.

11:10 – Camila Giorgi esordirà con Magdalena Frech mentre per Jasmine Paolini c’è la testa di serie Kvitova.

11:03 – Questo il prospetto in vista degli ottavi di finale al femminile:

Swiatek-Krejcikova

Muguruza-Pegula

Badosa-Halep

Gauff-Pliskova

Collins-Raducanu

Kerber-Jabeur

Sakkari-Ostapenko

Bencic-Kontaveit

11:00 – Iniziato il sorteggio con il tabellone femminile e la prima estrazione delle teste di serie.

10:55 – A breve comincerà la cerimonia. L’organizzazione di Wimbledon non prevede dirette streaming per l’evento ma solamente gli aggiornamenti tramite la radio ufficiale dello Slam.