Oroscopo di Paolo Fox Domenica 24 Luglio 2022: Vergine confusa

Ariete Domani avrete ancora Luna e Mercurio in aspetto favorevole che potrebbe regalarvi qualcosa di più. Giove ancora nel segno potrebbe avervi già portato una conferma importante. Da giorni avete ritrovato una certa irruenza, una voglia di riscossa, una perentorietà che, se non capita, potrebbe farvi discutere in amore.

Toro Domani continua questo momento particolare, come fosse una rinascita che avrà il suo apice nel 2023, con l’ingresso di Giove nel segno. Qualcuno ha chiuso già da tempo rapporti che non funzionavano più.

Gemelli Domani Luna nel segno, Giove e Mercurio favorevoli, potrebbe capitarvi qualcosa di molto bello. Le coppie rafforzano la loro sintonia mentre chi è single potrà fare conoscenze interessanti. Forse arriva un’occasione da cogliere al volo.

Cancro Domani dovrete fare ancora i conti con questa sgradevole sensazione che vi manchi il terreno sotto i piedi. Da Maggio scorso il lavoro non sta andando. Amore e famiglia saranno per voi un rifugio caldo in questo periodo.

Leone Domani Luna sarà ancora in ottimo aspetto. Questa domenica vi aiuta a riavvicinarvi alla passione: cercate di trascorrere la giornata vicino alle persone che amate. In questo momento anche voi aveste dei problemi, sapreste trovare il modo di superarli, persone felici di darvi una mano. Buon chance per i progetti.

Vergine Domani sarà un’altra giornata confusa, siate prudenti! Non disperate, non torneranno le tensioni provate lo scorso Giugno ma nelle prossime ore vi converrebbe staccare la spina dai problemi. Cercate di non imporre al partner le vostre idee.

Bilancia Domani avrete una giornata più serena, illuminata da una Luna benevola. In generale state vivendo un periodo particolarmente burrascoso in amore. Serve cautela, specialmente se avrete a che fare con Ariete, Scorpione o Capricorno. Non dovete far prevalere l’ansia.

Scorpione Domani cercate di stare alla larga dalle provocazioni. Alcuni giorni fa potreste aver discusso in modo acceso con qualcuno oppure siete solo sotto stress per questioni economiche. Rilassatevi e divertitevi per qualche giorno, ne avete bisogno!

Sagittario Domani purtroppo la Luna sarà ancora in opposizione. Nel corso della giornata sarà facile sentirsi distratti, confusi e forse anche tesi. Nelle prossime 24 ore cautela in amore e famiglia.

Capricorno Domani sarà un’altra giornata che vi permetterà un piccolo recupero. Certo, in amore dovrete fare sempre un po’ attenzione e si spera che la persona al vostro fianco vi voglia davvero molto bene, per capire il periodo che state passando. Avete la costante sensazione che gli altri vi debbano qualcosa nel lavoro, che vi manca qualche soddisfazione.

Acquario Domani avrete una bella energia, anche in amore. Il settore dei sentimenti è tranquillo anche se non si vedono all’orizzonte grandi storie d’amore. Anche nella vita pratica vi sentite sereni e torna quella stabilità che vi è mancata negli ultimi giorni.