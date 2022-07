Calciomercato Napoli: i nomi sul taccuino di Giuntoli

Il Napoli deve metabolizzare un colpo bello duro. Dopo aver visto sfumare Paulo Dybala (che nella notte ha definitivamente deciso di porre fine alla trattativa dell’estate passando alla Roma di Mourinho), Cristiano Giuntoli dovrà rimboccarsi le maniche. Il ds degli azzurri sarà chiamato ad un calciomercato di tutto rispetto per risollevare l’animo dei tifosi ormai delusi ed amareggiati per aver visto andar via i suoi calciatori più rappresentativi e per aver visto sfumare una stella assoluta come l’argentino ex Juventus.

Calciomercato Napoli: le mosse della società

La dirigenza partenopea dovrà darsi da fare. Alla fine del calciomercato ormai manca poco più di un mese e le toppe da apporre alla rosa nelle mani di mister Spalletti sono diverse.

Questione portiere

Attualmente il Napoli pare aver messo in chiaro che neanche per la prossima stagione ci sarà un vero e proprio portiere titolare. Alex Meret molto probabilmente vivrà un’altra alternanza tra i pali. A fargli da subalterno uno tra Kepa e Keylor Navas. Il primo, attualmente in forza al Chelsea, è in disperato bisogno di rilancio ed i buoni rapporti tra le società potrebbero facilitarne il passaggio in azzurro. Per il portiere del Psg, invece, la situazione è leggermente diversa: la squadra parigina si è detta disposta a pagare parte dell’ingaggio, con il calciatore che non pare gradire particolarmente la destinazione.

Difesa: le mosse di calciomercato per Kim Min Jae

In difesa il Napoli ha ormai messo gli occhi da diverso tempo su Kim Min Jae del Fenerbache. Negli ultimi giorni il Rennes pare aver raggiunto l’accordo con la squadra titolare del cartellino pagando l’intera clausola rescissoria del calciatore, per una cifra pari a 20 milioni di euro. Gli azzurri, che in questa sessione di calciomercato hanno visto sfumare Dybala, non possono concedersi un altra dormita del genere ed hanno alzato la loro offerta a 21 milioni, facendo vacillare la società turca. Molto probabilmente il sostituto di Kalidou Koulibaly sarà proprio lui, ma in caso dovesse saltare è pronto Acerbi della Lazio.

Vice Osimhen

La questione in attacco è molto semplice: Andrea Petagna ha deciso di lasciare gli azzurri e la società partenopea non intende fare i salti mortali per convincerlo a restare. Sul calciatore è molto forte l’interesse del Monza, e il Napoli pare aver raggiunto l’accordo sull’ingaggio con il Cholito Simeone, reduce dalla sua miglior stagione in carriera. Al Verona i partenopei hanno fatto pervenire un’offerta di 2 milioni di euro più 15 per l’obbligo di riscatto. La palla ora passa alla società veneta.

Quel che è certo è che in questa sessione di calciomercato il Napoli non intende assolutamente farsi trovare impreparato.