Chelsea, ufficiale Koulibaly, è l’over 30 più costoso di sempre: le cifre

Ormai è ufficiale: Kalidou Koulibaly è un nuovo calciatore del Chelsea. Il fortissimo difensore centrale senegalese, autentico pilastro di difesa su cui si è poggiato il Napoli negli ultimi 8 anni, dalla prossima stagione giocherà in Premier League. Per lui da parte dei Blues pronto un ricchissimo contratto, mentre la somma incassata dagli azzurri è assolutamente da capogiro.

Chelsea: le cifre di Koulibaly

Stando alle informazioni raccolte nelle scorse ore, l’operazione che porterà Kalidou Koulibaly a vestire la casacca della squadra londinese sembra essere decisamente esosa. Per assicurarsi le prestazioni del fortissimo difensore centrare i Blues hanno messo sul piatto una cifra pari a 38 milioni + 2 di bonus (facilmente raggiungibili), pareggiando di fatto le richieste del club partenopeo che avrebbe visto partire il senegalese a scadenza contrattuale nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Per Koulibaly pronto un ricco contratto di circa 9 milioni di euro a stagione (8+1 di bonus), ben maggiore di quanto offertogli dalla Juventus (circa 6), con la quale il Chelsea ha portato avanti in questi giorni una vera e propria asta di mercato.

Come si tutela il Napoli in difesa?

La palla ora passa ai partenopei, con Luciano Spalletti che si è detto contrariato della cessione ed ha chiesto espressamente al patron De Laurentiis alcuni colpi mirati. Il tecnico di Certaldo, infatti, vorrebbe assicurarsi adesso un portiere di esperienza, un difensore centrale pronto (Lacroix e Kim Min Jae già pronti), e un attaccante come vice Osimhen in caso di partenza di Andrea Petagna (vicinissimo al Monza)