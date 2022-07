Calciomercato Napoli, Lacroix per sostituire Koulibaly: le cifre

Per i tifosi del Napoli questa è una vera e propria rivoluzione. Dopo 8 anni di onorato servizio, il comandante Kalidou Koulibaly lascia l’azzurro in questa sessione di calciomercato per vestirsi di Blues. Stando a quanto affermato nelle ultime ore, il Chelsea pare aver chiuso l’operazione con il difensore per una cifra pari a circa 9 milioni di euro a stagione. Al Napoli andranno i 40 milioni richiesti e fissati per il cartellino del difensore, anche se in due rate da 20 milioni l’una. Per sostituire il colosso senegalese la dirigenza partenopea pare abbia messo gli occhi su Maxence Lacroix del Wolfsburg.

Calciomercato Napoli: chi è Lacroix?

Per sostituire Koulibaly il Napoli ha le idee chiare: vuole prendere un difensore con le sue stesse caratteristiche. Ovviamente i paragoni tra i due sarebbero impietosi, considerata anche la giovanissima età del francese (classe 2000), ma per predisposizione tattica i due profili sono decisamente simili.

Attualmente su Lacroix pende una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, ma la valutazione è decisamente inferiore -quasi della metà- ed i partenopei sono fiduciosi di chiudere l’operazione per una cifra che si avvicina ai 20/25 milioni di euro.

Attualmente il difensore percepisce uno stipendio di circa 2.5 milioni di euro a stagione, perfettamente in linea con la nuova politica societaria di riduzione del tetto ingaggi.

Gli altri nomi in lista per il Napoli

Oltre a Lacroix sono diversi i profili sondati dagli azzurri negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo praticamente già definito di Ostigard, il calciomercato del Napoli in difesa non sembra assolutamente fermo. Tra i profili più interessanti spiccano di certo quello di Kim Min Jae del Fenerbache e di Senesi del Psv, ma nelle ultime ore gli azzurri sembrano aver fatto più di un semplice sondaggio per l’esperto difensore della Lazio Francesco Acerbi.