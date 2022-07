Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 14 Luglio 2022: Leone intollerante

Ariete Le stelle di questo giovedì premiano l’Ariete nella seconda parte della giornata; potreste essere un po’ agitati e nervosi o magari avete dovuto rimettere in ballo questioni che consideravate risolte. Ricordate che l’amore in questo momento è un punto di riferimento: alcuni Ariete si sono mostrati molto generosi nei confronti del partner.

Toro Oggi e domani è molto facile che possiate arrabbiarvi, magari per una cosa stupida, per una banalità. Sabato e domenica saranno giornate migliori per cui l’astrologo mette in guardia solo coloro che devono affrontare una spesa scomoda o magari che anche in famiglia hanno dovuto parlare troppo. Prudenza anche dal punto di vista fisico.

Gemelli Questa Venere nel segno da diversi giorni potrebbe aver portato qualche vicenda interessante o sbloccato un progetto. Luna favorevole che può portare anche una bella visione del futuro. Idee da mettere in gioco per quanto riguarda il lavoro con delle nuove acquisizioni.

Cancro Questo è un giovedì liberatorio perché martedì e mercoledì sono state giornate pesanti, c’è chi si è sentito trascurato, chi pensa di aver fatto tanto nel lavoro ma aver ottenuto poco. Cercate di puntare sull’amore perché i sentimenti premiano. In un momento così caotico della vostra vita è importante una avere accanto una persona su cui poter fare affidamento.

Leone Tra oggi e domani la vostra intolleranza potrebbe rivelarsi altissima e potreste essere insofferenti nei confronti di tutti quelli che non fanno ciò che dite. In amore ci vuole un attimo di pazienza, se qualcosa non va il consiglio è quello di non fare le ore piccole, resta comunque un Giove favorevole in un periodo di crescita.

Vergine I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di riavvicinarsi al partner e questo vale anche per le persone sposate da tempo. Questa Venere contraria dalla fine del mese scorso ha creato disagi e anche i cuori solitari non hanno ancora trovato l’altra metà della mela ma siate speranzosi. Questo fine settimana dovrebbe essere vissuto nel massimo della tranquillità.

Bilancia Si spera che abbiate superato questa fase un po’ pesante delle ultime 48 ore. Non è detto che ci sia stato per forza una situazione di crisi da affrontare però qualche problema si. Adesso c’è dentro di voi una grande fragilità. Coloro che si sono sentiti messi da parte ingiustamente oppure hanno vissuto un lungo conflitto, adesso potrebbero avere voglia di mettere tutto in chiaro.

Scorpione Una giornata positiva per chi vive una relazione di lungo corso. Se avete una storia stabile non avete nulla da temere. Sul lavoro le trattative che state portando avanti non stanno dando i frutti sperati.

Sagittario Questa è per voi una giornata favorevole, con l’influsso della Luna che vi protegge dal pomeriggio. Bei progetti possono nascere con una persona della Bilancia o del Leone. Mai porre limiti alla provvidenza! Sul lavoro valutate con calma nuove offerte e idee.

Capricorno Una giornata ricca di novità in amore: chi ha una relazione stabile può fare un passo in avanti importante, come una relazione o una convivenza. Sul lavoro non c’è più l’unità e il clima positivo con i colleghi di un tempo.

Acquario Si prevede una giornata ottima per i sentimenti. Vivetela a pieno. Sul lavoro possono esserci questioni economiche in sospeso e da chiarire al più presto. Forse un investimento non sta dando i frutti sperati. Attenzione alle spese.