Ipotesi di riduzione della quarantena per covid, e proposte

In questi giorni è al vaglio del Ministero della Salute e degli assessori alla salute delle Regioni, la proposta secondo cui si possa ridurre il periodo di quarantena da contagio da Covid in seguito a scomparsa dei sintomi dopo 48 h e tampone negativo da effettuare sempre presso Asl, farmacie o medico curante.

In Austria, Germania, Usa e Svezia l’obbligo massimo di durata della quarantena è di 5 giorni, mentre in Italia ancora di 7. In altri paesi come Spagna e Regno Unito per i positivi non è più previsto l’isolamento. Anche per le forme di malattia che durano più a lungo, le regioni chiedono che la quarantena dagli attuali 21 giorni massimi di isolamento venga ridotta a 15 se non 10.

La motivazione di tale richiesta risiede nella debolezza dei sintomi riscontrati in seguito alla contrazione della nuova variante del virus omicron 5.

Ma il Ministro Speranza frena: bisogna prima conoscere l’evolversi della pandemia per poter prendere delle decisioni in merito ad una riduzione del periodo di quarantena per covid.

Dalle Regioni è inoltre arrivata la richiesta di superare il monitoraggio dei dati giornalieri a favore di un’analisi aggregata su base settimanale. Ulteriore richiesta è quella di una revisione dell’impianto normativo che regola le vaccinazioni del personale sanitario. Le Regioni chiedono di definire tutti i soggetti e le strutture in cui vige l’obbligo e il termine dell’obbligo per i soggetti con pregressa infezione, considerando l’impatto che la sospensione degli operatori può provocare al funzionamento delle strutture sanitarie.