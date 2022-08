Miss Italia America: Al via il prestigioso concorso negli USA

Grande successo per il gala di presentazione negli Usa di Miss Italia America che si è tenuto lo scorso 30 luglio 2022 a Miami Beach. La serata finale del concorso tanto caro a a Enzo Mirigliani, storico Patron della manifestazione Miss Italia , si terrà in gennaio 2023 a Miami. Per arrivare fin lì, ragazze di origine italoamericana provenienti da tutti gli Stati Uniti , si sfideranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese.

A presentare, Monica Marangoni, amato volto internazionale di Rai Italia. Con lei, il Direttore Artistico e dj di fama mondiale Roberto Onofri. Grande importanza ai cambiamenti e innovazioni volti alla valorizzazione della donna, già presenti nell’edizione italiana di Patrizia Mirigliani.

Ruolo chiave dei social: ci sarà, infatti, un concorso parallelo su Tik Tok dove verranno pubblicati i video candidature delle studentesse che potranno vincer la fascia di Miss College tramite i like che riceveranno. La vincitrice arriverà direttamente in finale. Ogni follower del profilo Tik Tok di Miss Italia America potrà infatti votare dal 1 al 15 ottobre la propria preferita.

Sul palco anche Dalila Krizia Mendola che curerà i look e le coreografie delle concorrenti in gara. Hanno partecipato alla serata, inoltre, i rappresentanti dei Comites di New York e della Camera di Commercio di Chicago e l’Onorevole Fucsia Nissoli. Guest star, il “Made in Italy”, che accompagnerà tutta la competizione.