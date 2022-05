Miss Italia America: presentazione all’Hotel Viu Milan

La nuova edizione di Miss Italia America è stata ufficialmente presentata e ripartirà da Miami Beach. Il noto programma, che si articolerà in ben 50 tappe su tutto il territorio, finirà il 23 gennaio. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Nell’ Hotel Viu Milan, uno degli hotel più famosi del capoluogo lombardo, si è svolta una presentazione meravigliosa che ha stupito tutti gli ospiti.

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, e il dj Roberto Onofri, direttore artistico di Miss Italia America, hanno organizzato una festa davvero glamour, all’insegna della moda e del buon gusto.

Elisabetta Gregoraci sarà madrina del gala. La nota presentatrice sarà presente in alcune tappe del tour, compresa la serata inaugurale e quella di chiusura.

Sul red carpet hanno sfilato: Zeudi Di Palma (attuale Miss Italia in carica), la ex reginetta di bellezza e attrice Gloria Zanin, Emanuela Tittocchia, Lucrezia Landi, Demetra Hampton, Elena Bonzanni, la top model Dalila Krizia Mendola (responsabile moda di Miss Italia America). Presenti anche Vittorio De Scalzi, Piero Cassano ed il maestro Vince Tempera.

Patrizia Mirigliani, commossa, ha dichiarato:

<<E’ una grande giornata questa, nella quale presentiamo la ripartenza di un concorso come Miss Italia America. Mio padre Enzo, che vi era molto affezionato, sarebbe fiero. I concorsi di bellezza come questo continuano a essere il sogno di tante ragazze, che possono trovare uno sbocco nel campo della tv e dello spettacolo, come è successo a tante di loro in passato>>.