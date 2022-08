Le sneakers protagoniste della moda estiva

Nell’era post-Covid, con il ritorno ad una parziale ‘normalità’, il desiderio di prendersi cura di se stessi e, perché no, vestire bene si è decisamente accentuato. Al contempo, è aumentato il tempo che mediamente si trascorre tra le mura domestiche e, di conseguenza, le abitudini che riguardano l’abbigliamento, contraddistinte da una costante ricerca di comfort e praticità. Un capo, più di tutti gli altri, esprime e sintetizza il desiderio di essere alla moda e, al contempo, non rinunciare alla comodità dei look informali: le sneakers. Nate come scarpe da ginnastica, con il passare del tempo hanno conquistato anche le passerelle internazionali della moda, diventando un complemento estremamente versatile, adatto praticamente ad ogni genere di outfit, purché non troppo formale.

Non sorprende, quindi, come le sneakers siano protagoniste anche della moda estiva 2022, tanto come parte del look quotidiano quanto nelle passerelle milanesi e parigine. Il motivo di un tale successo va sicuramente ricercato nella praticità che una scarpa di questo tipo può garantire, così come nell’ampia varietà di modelli disponibili, anche online: grazie ad e-commerce specializzati come Urban Jungle, ad esempio, è possibile farsi un’idea di quali siano le opzioni disponibili per chi vuole acquistare un paio di sneakers.

Le sneakers più in voga del 2022

Consacrate anche dall’alta moda come un ‘evergreen’ per tutte le stagioni, le sneaker dominano la scena della summer fashion 2022 grazie al revival di alcuni modelli storici.

Uno di questi è la sneaker alta e stringata firmata Converse, proposta in una versione vivace e colorata, dai dettagli eccentrici e stampe optical, ai quali si aggiungono applicazioni patchwork; un modello ‘classico’ riveduto e corretto per andare incontro al gusto di un pubblico giovane e moderno. Isabel Marant, ad esempio, propone una versione con punta in gomma smussata e tomaia decorata con stampe astratte multicolor.

Per chi predilige un look più sobrio, non mancano di certo le alternative: le sneaker basse e stringate, ad esempio, ben si adattano anche agli outfit leggermente più formali. Un modello in tela total white si addice perfettamente ad un completo in lino, per creare un look pratico ed armonioso, ideale per un aperitivo o un’occasione informale in cui non si vuole rinunciare allo stile né al comfort.

Anche le sneakers ‘da basket’ non passano mai di moda; l’estate 2022, in tal senso, non fa eccezione. Per gli amanti dello streetwear e dello stile urbano, modelli quali la Air Force 1 o la Blazer griffate Nike rappresentano un autentico ‘must’. Essendo nate come scarpe da basket destinate ai campioni dell’NBA, uniscono uno stile immediatamente riconoscibile a prestazioni di alto livello in termini di comfort e resistenza, grazie alla suola in gomma leggermente più alta della media e alla qualità costruttiva.

Ormai definitivamente sdoganate anche le sneakers da corsa, ovvero le scarpe da ginnastica per antonomasia alle quali diverse firme dell’alta moda hanno conferito dignità stilistica. Le caratteristiche funzionali di questo tipo di modello (le cuciture, gli inserti in materiale tecnico, le suole alte e morbide) si sono trasformate in tratti estetici distintivi. Ideali per chi ha bisogno di comfort per lungo tempo durante l’arco della giornata, si adattano perlopiù ad outfit informali, pratici e vivaci. Inoltre, rappresentano l’opzione ideale per chi predilige il comfort 24 h su 24 o percorre lunghi tratti a piedi ogni giorno.

I trend di riferimento

Il 2022 è stato fin qui contraddistinto da un diffuso revival delle sneakers, che si espresso in diverse tendenze; in particolare, sono tornati di moda i modelli retrò così come quelli con la suola platform. Altra tendenza di rilievo è la maggiore attenzione alla sostenibilità e la preferenza per brand eco-friendly; dal punto di vista dei colori, particolarmente apprezzati sono i modelli caratterizzati da tinte pastello e colori chiari.