Nancy Pelosi: la politica è in volo verso Taiwan

La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, dovrebbe sbarcare a Taiwan intorno alle 22:20, ora locale.

Ambasciatore cinese alle Nazioni Unite: ecco le sue parole in merito

Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Secondo l’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, la possibile visita della speaker “è molto pericolosa, minerebbe le relazioni tra Cina e Usa”.

Nancy Pelosi: il suo viaggio in Asia

La speaker della Camera Usa, nel frattempo, è arrivata in Malesia, seconda tappa della suo tour in Asia.

Nancy Pelosi: cosa prevede il programma ufficiale del suo viaggio?

Il programma ufficiale prevede che, dopo Kuala Lumpur, Pelosi si diriga a Seul, in Corea del Sud.

Le accuse di Pechino nei confronti degli Stati Uniti

Pechino ha, inoltre, accusato di “tradimento gli Stati Uniti sulla questione di Taiwan e di essere “il più grande distruttore della pace odierna”. Alcuni politici “si preoccupano solo dei propri interessi, giocano apertamente con il fuoco su Taiwan e diventano nemici di 1,4 miliardi di cinesi che non finiranno mai bene”, recita una nota ufficiale.

Il monito a Pechino

Inoltre, “anche la situazione a Taiwan sta cambiando con il supporto di alcune forze esterne. La tendenza di Taiwan verso l’indipendenza si sta ulteriormente sviluppando. Se non intraprendiamo azioni appropriate ed energiche per fermarla la situazione potrebbe essere persino fuori controllo”, ha continuato Zhang. L’invito a Washington è di “onorare il suo impegno per il principio della Unica Cina”, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito durante una video chiamata con il leader cinese Xi Jinping la scorsa settimana. Zhang ha concluso assicurando che “faremo tutto il possibile per difendere la nostra sovranità e integrità territoriale”.

La Russia: “La visita di Pelosi è pura provocazione”

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “tutto ciò che riguarda questo tour e una possibile visita a Taiwan” di Nancy Pelosi “ha ovviamente un carattere puramente provocatorio”. La Russia appoggia la Cina sulla questione di Taiwan e comprende le preoccupazioni di Pechino.