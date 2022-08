Guerra in Ucraina, dagli Usa altri 550 milioni di armi a Kiev

Il conflitto in Ucraina è giunto al 160esimo giorno. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Questo lunedì il primo carico di grano è partito da Odessa, ma il presidente Volodymyr Zelensky non si illude. “È troppo presto per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino” ha affermato. L’amministrazione Biden autorizzerà altri 550 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina. “Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata“: così il presidente russo Vladimir Putin sull’ipotesi di una guerra nucleare in Ucraina.

La notte scorsa le forze russe hanno colpito la regione ucraina di Dnipropetrovsk (est), armate di lanciarazzi multipli Mlrs e artiglieria. “L’esercito russo ha preso di mira due distretti, Synelnykove e Kryvyi Rih. Il nemico ha colpito Synelnykove con gli Mlrs – ha scritto Reznichenko, il capo dell’amministrazione militare regionale-. Nella comunità di Pokrovske sono state danneggiate alcune case e sono state colpite delle automobili. Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti“.

Giunge inoltre la notizia di tre persone morte nel bombardamento russo di un minibus che trasportava persone in fuga da un villaggio occupato. L’attacco si è verificato vicino a Dovhove, nell’oblast di Kherson. Sul bus erano presenti 7 persone. I sopravvissuti sono stati ricoverati in ospedale a Kryvyi Rih.

Nella città di Mykolaiv si sono invece verificate delle esplosioni durante la notte. Lo annuncia il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Sienkevych, secondo cui una persona sarebbe rimasta ferita.

L’amministrazione filorussa dei territori occupati della regione di Zaporizhzhia è pronta a fornire all’Agenzia internazionale per l’energia atomica prove che vi siano stati bombardamenti ucraini contro la locale centrale nucleare. Lo

Dagli Usa arriva la notizia secondo cui altri 550 milioni in armi sarebbero satati inviati nella capitale ucraina per sostenere l’esercito. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby durante una conferenza stampa della Casa Bianca. Nel pacchetto ci saranno altri sistemi Himars e altre munizioni.