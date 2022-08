L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 2 Agosto

Julia non desiste dal proposito di difendere il titolo di Robledillo al concorso per i borghi più belli

della Spagna, nonostante alcuni abitanti del paese, tra cui Tirso, non siano fiduciosi. Julia conta su Sergio per poter raggiungere il suo obiettivo, anche se i due hanno visioni molto differenti su come partecipare al concorso.