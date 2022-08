Un Posto al Sole: le anticipazioni della puntata del 2 Agosto

Seguiamo le Anticipazioni Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda da oltre 20 anni su Rai 3. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di questa sera 2 Agosto.

Raffale ha organizzato una cena per sua moglie, per dimostrarle le sue intenzioni di voler salvare il matrimonio. Ma Ornella non sembra ben disposta a fare nessun passo indietro. La anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un forte litigio, i cui effetti si ripercuoteranno anche sul lavoro. Riusciranno i due a riconciliarsi?

Intanto lo scambio d’identità tra Micaela e Manuela, rischia di essere scoperto. Serena si è già insospettita, a causa della strana richiesta di Micaela di tornare a Matera. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo cercherà di tenere d’occhio la ragazza mentre Niko deciderà di raggiungere gli altri in Basilicata, per passare del tempo insieme a suo figlio. Ma questa decisione potrebbe essere fatale alle gemelle Cirillo.

Giungiamo infine a Marina, la quale ha deciso di fidarsi di Roberto e di continuare la loro relazione. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che i due cominceranno una nuova vita insieme. Lara però non è d’accordo. La Martinelli, ancora una volta, ha dovuto lasciare il posto alla Giordano, perdendo tutto lo spazio guadagnato grazie alla sua gravidanza. Purtroppo per lei, l’aborto ha riscritto tutto il suo futuro e nonostante Ferri non sia ancora al corrente di nulla, Lara deve trovare dei nuovi piani per non perdere totalmente terreno.