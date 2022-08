Icardi vicinissimo al Monza, le ultime

Icardi al Monza. Potrebbe non essere un sogno, ma una piacevole realtà. Il colpo ad effetto della già sontuosa campagna acquisti targata Galliani-Berlusconi.

L’attaccante ex Inter potrebbe concretamente passare al Monza durante questa finestra di calciomercato 2022. Le sensazioni rimangono positive. Il Psg, infatti, sembrerebbe voler liberare l’argentino ormai considerato un esubero in formazione. Ci sarebbe la possibilità di poter pagare anche gran parte dell’ingaggio. Ulteriori sviluppi sulla vicenda potrebbero verificarsi al ritorno dalla tournee in Giappone del Psg.

Il contratto di Icardi, ricordiamolo, è pesantissimo. L’argentino percepisce uno stipendio di circa 9 milioni di euro a stagione. Vendere il giocatore a queste cifre sembra veramente impossibile. L’unica soluzione è una partecipazione del Psg a pagare parte dell’ingaggio. Vedremo come andrà a finire.