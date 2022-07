Un posto al sole anticipazioni: ecco la trama di oggi

Questa sera andrà in onda un doppio appuntamento della famosissima soap “Un posto al sole” a partire dalle 20.25 su Rai3: siete pronti a scoprire le trame?

Manuela ha scoperto che sua sorella intende lasciare la città partenopea con il fotografo olandese che ha conosciuto da poco perché ha avuto modo di spiare i messaggi sul cellulare della sorella. Manuela è estremamente contraria a questa scelta di Micaela perché é consapevole del male che provocherebbe a Jimmy.

Nunzio sta ripensando a ciò che è successo negli ultimi tempi: com’é possibile che Chiara sia partita da sola? La scelta, vi ricordiamo, è stata presa dopo il duro confronto con Katia, che l’ha pregata di lasciare in pace suo figlio. In questo momento Nunzio sta cercando di rimettersi in contatto con Chiara, ci riuscirà? In tutte queste situazioni Guido dovrà raccontare al figlio di aver visto Chiara in aeroporto, ma soprattutto non ha fatto nulla per fermarla.

Tra Marina e Roberto è scoppiata di nuovo la passione, complice è stata la piccola vacanza a Procida, che ha dato la possibilità ai due di chiarirsi. Secondo le anticipazioni della soap “Un posto al sole“, sappiamo che in questa puntata ci sarà uno stop burrascoso: cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo questa sera a partire dalle 20.25 su Rai3.