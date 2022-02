In cosa consiste la gestione della supply chain

La gestione della supply chain è ormai una pratica comune per le imprese e consiste nell’organizzare l’intero flusso di produzione di un prodotto, che sia bene o servizio, a partire dall’organizzazione dei materiali fino alla consegna del prodotto finale.

In pratica, un’azienda crea una vera e propria rete con fornitori e dipendenti per seguire lo spostamento di un prodotto o servizio in tutta la filiera produttiva.

Il sistema di gestione si compone di 5 elementi: pianificazione, approvvigionamento, produzione, consegna e logistica, reso. Tutti questi elementi li andremo ad approfondire all’interno di questo articolo.

La gestione della supply chain può funzionare solo se si utilizzano degli strumenti smart in grado di rendere tutti i processi più efficienti, veloci e precisi. Sistemi innovativi basati principalmente su tecnologie di intelligenza artificiale, come Microsoft Dynamics 365.

Gestione della supply chain: gli elementi fondamentali

Come anticipato, un sistema di gestione della supply chain si compone di cinque processi fondamentali. Primo fra tutti la pianificazione e la gestione di tutte le risorse utili e necessarie per soddisfare la domanda di un determinato prodotto finale. In questo processo si utilizzano strumenti e logiche per definire la supply chain, determinare le metriche utili a misurare la sua efficienza ed efficacia.

Il secondo elemento fondamentale è l’approvvigionamento, una fase in cui un’azienda deve scegliere e gestire i fornitori che sono in grado di offrire tutte le risorse necessarie per realizzare il prodotto finale

La fase di produzione consiste nell’organizzazione delle attività necessarie per verificare le materie prime, la fabbricazione del prodotto e la verifica della qualità, per l’imballaggio e spedizione.

Le ultime due fasi riguardano la consegna e la gestione dei resi: i processi di consegna e logistica devono coordinare gli ordini, pianificare le consegne, inviare i prodotti e fatturare. La gestione dei resi, invece, è un processo fondamentale per creare una rete per il ritiro di prodotti rimandati indietro dai clienti.

L’importanza della gestione supply chain per le aziende

I sistemi di gestione della supply chain sono, al giorno d’oggi, fondamentali per le imprese che commercializzano un prodotto o un servizio. Questi sistemi consentono di ridurre notevolmente gli sprechi, i costi e i tempi relativi al ciclo produttivo.

Sono sistemi in grado di identificare i potenziali problemi di un ciclo produttivo, attraverso l’analisi dei dati e i report, così da ridurre eventuali problemi che alla fine potrebbero portare ad una reputazione non ottimale.

La supply chain rappresenta per un’azienda l’aspetto più visibile e più sottoposta ad eventuali reclami di clienti e consumatori che potrebbero danneggiare la reputazione aziendale. Per questo motivo migliore è la gestione della supply chain e maggiore è la buona reputazione che un’azienda può ottenere.

Col passare degli anni questi sistemi saranno maggiormente connessi e in grado di accedere a dati strutturati e non strutturati, maggiormente collaborativi e in grado di collaborare meglio con i fornitori, migliorando le reti commerciali. Ma non solo, grazie all’innovazione tecnologica la supply chain è sempre più sicura a livello informatico e abile a livello cognitivo.