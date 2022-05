Ucraina, 90esimo giorno di guerra: ecco gli aggiornamenti

Oggi l’Ucraina segna sul calendario il 90esimo giorno di conflitto contro la Russia. Seguiamo insieme tutti gli aggiornamenti,

Si parte dai bilanci: almeno 234 bambini sono rimasti uccisi e 433 feriti dall’inizio del conflitto. La regione con il maggior numero di vittime è il Donetsk, con 146 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kiev, con 115. A causa dei massicci bombardamenti 1.848 istituzioni educative sono state danneggiate e tra esse 173 completamente distrutte.

In Germania si dichiara che : “L’Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo “entro pochi giorni“. Lo ha affermato ha detto il ministro dell’Economia

tedesco, Robert Habeck, aggiungendo. “Penso che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano. Ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l’unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito. Naturalmente è una misura insolita, ma anche questi sono tempi insoliti. Tuttavia, questa idea funziona solo se partecipa un gran numero di Paesi” ha continuato il ministro.

A Severodonetsk, nei vecchi quartieri della città, ci sono stati morti 4 civili a causa dei bombardamenti continui. Quando la polizia è arrivata in soccorso ha trovato i corpi di due uomini e una donna. Un’altra donna è rimasta gravemente ferita. Inoltre 13 abitazioni sono state danneggiate a Severodonetsk, Lysychansk, Zolotoye e Novodruzhesk.

Secondo l’intelligence Gb: la Russia intensifica le operazioni nel Donbass. Mosca sta intensificando le sue operazioni nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. In particolare, l’obiettivo delle forze russe sarebbe di circondare Severodonetsk, Lyscgansk e Rubizhne, in modo da completare l’occupazione dell’intero Oblast di Lugansk.

In Ucraina meridionale , il porto mercantile di Kherson, risulta bloccato, poiché l’unico sbocco commerciale sul Mar Nero della regione è stato minato dalle forze ucraine. Lo ha dichiarato questa mattina il vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kherson, Kirill Stremousov, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. A suo dire è “praticamente irrealistico” aprire attualmente il porto mercantile, poiché anche la navigazione lungo il Dnepr è stata sospesa.

Intanto lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della mattina afferma che l’esercito russo si prepara a riprendere l’offensiva nell’area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Nella zona operativa orientale intanto continua “un fuoco intenso” lungo l’intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky.

L’iniziativa di Microsoft per l’Ucraina

Inoltre è ufficiale che Microsoft aiuterà a documentare i crimini di guerra russi. LO dice il ministro per la Trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov, che ha annunciato che il colosso dell’informatica aiuterà l’Ucraina a documentare i crimini di guerra della Russia. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Microsoft aiuterà anche a ricostruire l’industria digitale ucraina.

Arriva anche un messaggio dal presidente ucraino Zelensky:”Le prossime settimane saranno difficili per le truppe ucraine mentre gli invasori russi stanno cercando di rafforzare la loro presenza nei territori occupati“.