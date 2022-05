Will: in arrivo il primo Ep e il tour

Venerdì 10 giugno esce “Chi sono veramente Ep” il primo Ep di Will. In arrivo in autunno anche il tour che vedrà l’artista girare tra i club delle principali città italiane. Il lancio è avvenuto attraverso TikTok, la piattaforma social che gli ha regalato la popolarità.

Nel giro di poche ore, il breve video racconto ha superato il mezzo milione di views, conquistando oltre 60 mila Like. Il primo Ep di Will, è in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ed è già disponibile in pre- order a questo link.

Da oggi sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il “Chi sono veramente tour” che vedrà Will impegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane. Inoltre, preordinando sul sito Universal “Chi sono veramente Ep” si avrà diritto ad accedere alle prove esclusive di una delle date del tour di Will.

Il primo Ep di Will

“Chi sono veramente Ep” include sei brani. Dai successi come Estate, già disco di platino, Domani che fai? a Anno luce, noti per aver superato i 40 milioni di stream. Le altre tre tracce sono invece inedite: partendo dall’omonima Chi sono veramente, gli altri brani sono La storia più bella di sempre e Capolavoro.

“Chi sono veramente – dichiara Will – è l’espressione autentica di quello che sono oggi, un ragazzo semplice che non può fare a meno della musica. Scrivere mi ha sempre fatto stare bene, la musica è riuscita a far emergere la versione migliore di me. In questo mio primo Ep c’è tutto il viaggio di questi ultimi anni che mi ha portato fino a qui, dall’iniziale e costante timore di non sentirsi all’altezza sino alla nuova consapevolezza di me e della mia musica”.

“Non è stato facile, ogni Viaggio è sempre vissuto intensamente, ora però so chi sono e chi voglio essere, sento che è il momento giusto per uscire allo scoperto raccontandovi nel bene e nel male chi sono veramente”. Chi sono veramente non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza – prosegue Will – ho ancora tante cose da dire e da dimostrare, soprattutto a me stesso. Non vedo l’ora che questo mio primo Ep sia fuori, lo dedico a tutti quelli che hanno sempre creduto in me

Chi è Will

Will, al secolo William Busetti, non è solo un fenomeno Tik Tok dai grandi numeri, ma è anche una delle penne più promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. Questo artista è giovanissimo, ha solo 21 anni e con il suo primo Ep è pronto a mostrarsi al pubblico senza remore alcuna.

Grazie a “Chi sono veramente Ep” Will si rivela per quello che è veramente: un’anima profonda e intensa contraddistinta da una rara sensibilità umana ed artistica. Un giovane musicista estremamente versatile, in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stili musicali. Attraverso questo nuovo progetto prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo.

Il tour

L’appuntamento con Will dal vivo è previsto per il prossimo autunno. Con un calendario fitto di appuntamenti, l’artista incontrerà i suoi fan nei principali club della penisola italiana. Tra le prime date annunciate c’è 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre). Si prosegue il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano ( Santeria toscana) per concludere il 19 Novembre a Treviso (New age club).

CHI SONO VERAMENTE TOUR

Firenze – Viper Theatre

10 Novembre

Roma – Largo Venue

13 novembre 2022

Milano – Santeria Toscana

16 novembre 2022

Treviso – New Age Club

19 novembre 2022

Ecco la Tracklist del primo Ep di Will

TRACKLIST: