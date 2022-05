Roland Garros 2022, il programma del 24 maggio: c’è Sinner e Musetti-Tsitsipas

Una giornata a tinte tricolori ci si appresta a vivere al Roland Garros 2022: si chiude il quadro dei match di 1° turno ed una nutrita rappresentanza italiana è pronta a scendere in campo per fare il proprio esordio nello Slam parigino.

Su tutti, l’attesa è per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il primo sarà impegnato contro il qualificato americano Fratangelo in un match sulla carta abbordabile per essere un 1° turno. Molto più ostico – quasi proibito – il confronto per il classe 2002 di Carrara opposto a Tsitsipas, testa di serie numero 4 e giustiziere di Jannik a Roma settimana scorsa. Inoltre il greco è reduce dalla finale della scorsa edizione, persa al 5° contro Novak Djokovic (esordio vincente per lui con Nishioka).

Allerta pioggia

Gli occhi più che al campo sono rivolti verso il cielo di Parigi: infatti, nella giornata di lunedì, il programma è stato condizionato dalla pioggia sia nel pomeriggio che in prima serata. Questo ha fatto sì che diverse partite sono state posticipate ad oggi, stravolgendo l’ordine di gioco.

Pertanto l’esordio di Jannik Sinner con Fratangelo sul campo 7 è slittato, diventando il 4° match di giornata a partire dalle 12. Invece per Musetti non ci saranno problemi sul Philippe Chatrier per la sfida con Tsitsipas: in caso di pioggia, si giocherà con il tetto chiuso. Appuntamento non prima delle 20:45, ultima partita di giornata sul Centrale.

Quanti azzurri in campo

Ma non solo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti faranno il loro esordio al Roland Garros 2022: sono 8 in totale – tra maschile e femminile – gli italiani a scendere in campo per il rispettivo match di 1° turno.

Ad inaugurare la giornata sarà Lucia Bronzetti sul campo 14 a partire dalle 11 contro la lettone Ostapenko, testa di serie numero 13 de torneo. Sullo stesso campo ci sarà anche Camila Giorgi, opposta alla Zhang (quarto match). Invece sul campo 13 il tricolore sventolerà con Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato: il piemontese se la vedrà con il tedesco Gojowczyk mentre il semifinalista del 2018 contro Andujar, rispettivamente terza e quinta partita sempre a partire dalle 11.

Invece sul Court 6 Giulio Zeppieri – entrato in tabellone tramite le qualificazioni – cercherà l’impresa contro Hubert Hurkacz: sarà l’ultima partita di giornata su quel campo. Infine Jasmine Paolini concluderà la sua partita contro Begu sul 5: si ripartirà dal 3° set con il match interrotto sul 4-6 6-1 1-0 in favore della rumena. Lì sarà la terza partita.

Di seguito ecco il riepilogo:

BRONZETTI – Ostapenko (13) – Court 14 (1° match dalle 11)

GIORGI (28) – Zhang – Court 14 (4° match)

Begu – PAOLINI – Court 5 (3° match)

Gojowczyk – SONEGO (32) – Court 13 (3° match)

CECCHINATO – Andujar – Court 13 (5° match)

ZEPPIERI – Hurkacz (12) – Court 6 (ultimo match)

Fratangelo – SINNER (11) – Court 7 (4° match)

MUSETTI – Tsitsipas (4) – Philippe Chatrier (ultimo match, non prima delle 20:45)

Il programma di martedì 24 maggio

A causa della pioggia e l’ordine di gioco rivisitato, saranno ben 63 le partite odierne (meteo permettendo): oltre agli azzurri, ci sarà l’esordio di Medvedev ma anche l’inizio del torneo di doppio al maschile dove saranno protagonisti anche Bolelli e Fognini.

Di seguito, ecco il programma completo della terza di giornata di partite del Roland Garros 2022: