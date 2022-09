Gianmarco Tamberi: oggi il “sì” con Chiara a Pesaro

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sposeranno oggi, 1 settembre 2022, alle ore 17:00 nei pressi di Villa Imperiale a Pesaro per consacrare una storia d’amore che va avanti da oltre 10 anni. Nella Villa immersa nel verde del Parco naturale del Colle San Bartolo, “Gimbo“ sposerà la sua Chiara conosciuta nel periodo in cui il campione olimpico stava passando dal basket all’atletica.

Al matrimonio di Chiara e Gianmarco Tamberi parteciperanno, tra gli altri, Mutaz Barshim (campione olimpico assieme a Tamberi, ndr) e il velocista campione olimpico Marcell Jacobs, anche lui prossimo alle nozze. Infatti anche lui convolerà a nozze nel bresciano il 17 settembre 2022 con la modella Nicole Daza nel Bresciano.

Se gli abiti sono ancora top secret, sappiamo invece che la giovane coppia partirà in viaggio di nozze il 22 settembre 2022 con destinazione Maldive, Singapore Bali. Un meritato riposo dopo la straordinaria impresa all‘Olimpiade di Tokyo nel 2021 e il successo lo scorso 18 agosto agli Europei di Monaco nel salto in alto.