Alessandra Amoroso: scaletta del “Tutto accade a San Siro”

Se vi siete persi lo straordinario show “Tutto Accade a San Siro“, stasera potete recuperarlo su Canale 5 a partire dalle 21:20! Infatti, per chi non lo sapesse, questa sera andrà in onda il concerto-evento di San Siro che ha visto esibirsi nel tempio della musica Alessandra Amoroso lo scorso 13 luglio: siete pronti a scoprire la scaletta?

Immagine da comunicato

Uno show senza precedenti che ha visto Alessandra Amoroso esibirsi nello stadio San Siro assieme ad un’orchestra di 47 elementi e un corpo di ballo di 90 danzatori. Nella lunga scaletta, ricca di tante hit e non solo, c’è stato spazio anche per Dardust e i Boomdabash con i quali Alessandra ha duettato sulle note di “A tre passi da te”, “Mambo salentino” e “Karaoke”, brano vincitore della Power Hits Estate 2020.

L’emozionante concerto tenutosi il 13 luglio 2022, ha decretato Alessandra Amoroso come la seconda cantante italiana ad esibirsi sul palco dello Stadio San Siro, e dopo aver illuminato Milano con il suo evento “Tutto accade a San Siro“, la cantante salentina tornerà in tour nei palasport con il “Tutto accade tour”.

Alessandra Amoroso – Calendario Tour

JESOLO – 26 NOVEMBRE | Palazzo del Turismo

BARI – 29 NOVEMBRE | Palaflorio

BARI – 30 NOVEMBRE | Palaflorio

ROMA – 2 DICEMBRE | Palazzo dello Sport

ROMA – 3 DICEMBRE | Palazzo dello Sport

BOLOGNA – 6 DICEMBRE | Unipol Arena

FIRENZE – 7 DICEMBRE | Nelson Mandela Forum

NAPOLI – 9 DICEMBRE | Pala Partenope

NAPOLI – 10 DICEMBRE | Pala Partenope

EBOLI – 12 DICEMBRE | Pala Sele

PADOVA – 16 DICEMBRE | Kioene Arena

TORINO – 17 DICEMBRE | Pala Alpitour

MILANO – 21 DICEMBRE | Mediolanum Forum

